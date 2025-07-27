Матч 2-го тура РПЛсостоится 27 июля в 17:30.

«Оренбург» показал хороший результат в прошлом туре. Он смог лишить ЦСКА двух очков, сыграв с ним нулевую ничью. Гости были в гостях у «Спартака», опыт оказался неудачный. «Динамо» проиграло 0:1.

Последняя игра команд проходила в Оренбурге. Тогда «горожане» выиграли 2:1. Из двух встреч в серии по одной в активе каждой из команд. Кто же нарушит баланс?

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 2.66 на победу «Оренбурга» и 2.85 на победу «Динамо».

Ставки экспертов можно посмотреть в прогнозе LiveSport.

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.