«Оренбург» показал хороший результат в прошлом туре. Он смог лишить ЦСКА двух очков, сыграв с ним нулевую ничью. Гости были в гостях у «Спартака», опыт оказался неудачный. «Динамо» проиграло 0:1.
Последняя игра команд проходила в Оренбурге. Тогда «горожане» выиграли 2:1. Из двух встреч в серии по одной в активе каждой из команд. Кто же нарушит баланс?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 2.66 на победу «Оренбурга» и 2.85 на победу «Динамо».
- Ставки экспертов можно посмотреть в прогнозе LiveSport.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.
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