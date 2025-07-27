Оренбург — Динамо Махачкала. Ставка (к. 1.74) и прогноз на РПЛ 27 июля 2025 года

27 июля во втором туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Оренбург» и «Динамо». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: пока «Оренбург» идет в середине турнирной таблицы РПЛ с 1 очком.

Последние матчи: в первой игре нового сезона «Оренбург» дома сыграл нулевую ничью с ЦСКА (0:0). Начало игры осталось за хозяевами, они имели два неплохих шанса открыть счет, но затем инициатива перешла к сопернику, который все-таки больше заслужил победу в этой встрече.

Ранее было поражение в прошлом сезоне от «Рубина» (2:4) и «Рубина» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: в первом туре команда Владимира Слишковича смогла отобрать очки у ЦСКА, но на самом деле соперник выглядел в этом матче не лучшим образом. Состав «Оренбург» комплектовал под реалии Первой лиги, избавившись от иностранцев сейчас начинает потихоньку подтягивать иностранцев. Первой ласточкой стал высоченный черногорский опорник Бубанья.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после первой игры «Динамо» Махачкала располагается в подвале таблицы РПЛ с 0 очком.

Последние матчи: игра против московского «Спартака» (0:1) проходила в одни ворота –«Оренбурга». Красно-белые провисели там весь матч, но смогли забить лишь раз в конце первого тайма. При этом еще четыре раза взятие ворот было отменено, а также был не назначен пенальти. В общем, игра получилась с оттенком скандальности и счет точно не по игре.

До этого в прошлом сезоне бело-голубые проиграли «Ростову» (1:2) и «Зениту» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Дапо (з), дисквалифицирован — Аззи (з).

Состояние команды: первый матч у команды Хасанби Биджиева получился против «Спартака» очень тяжелым, поражение было абсолютно по делу, хорошо, что еще не крупное. Потеря Касинтуры и Абакара Гаджиева сказывается, как и пока отсутствие трансферов на вход. Лавка все-таки у «Динамо» Мх очень короткая, сейчас команда является главным кандидатом наряду с «Оренбургом» на вылет из РПЛ.

Статистика для ставок

В первом круге прошлого сезона «Оренбург» в гостях уступил со счетом 1:2

Во втором круге команде удалось взять реванш со счетом 2:1

До 2024 года соперники не играли друг с другом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 2,40, а на «Динамо» Махачкалу — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: на данный момент «Оренбург» и «Динамо» Махачкала можно назвать смело самыми слабыми командами РПЛ. Состав хозяев покинули почти все легионеры, которые делали разницу, а из «Динамо» ушли Касинтура и Гаджиев, создававшие остроту впереди. Равноценной замены ушедшим пока не найдено. Пока в атаке у обеих соперников все довольно грустно.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.

Прогноз: в настоящее время «Оренбург» и «Динамо» Мх являются командами примерно одного уровня и можно рискнуть, поставив на ничейный результат.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.