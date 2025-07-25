Бубнов: Пиняев правильно сделал, что не перешел в ЦСКА

Экспертвысказался о том, чтоотказался от перехода виз

«Пиняев правильно сделал, потому что он лидер команды, ведущий игрок в "Локомотиве". Игра выстроена, игра через него идёт. Это игрок стартового состава. Поэтому ясно, плюс с "Локомотивом", как вот они сейчас играют, сколько у них народу, да и какая скамейка, они могут в конце концов что-то выиграть. Если не чемпионство, так Кубок. Попасть в тройку — в тройке они давно уже не были.

Поэтому ему ничего не надо менять. Ему нужно продолжать стабилизировать свою игру и показывать свой уровень, который у него есть. А для ЦСКА это 100% было усиление и очень сильное в атаку. У них сейчас в атаке есть проблемы. И то, что трансфер сорвался, это, конечно, большой минус для ЦСКА», — заявил Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что ЦСКА был готов заплатить за трансфер Пиняева сумму отступных, однако сам футболист принял решение продолжать выступать за «Локомотив».