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    Жезуш: Роналду — мировой эталон

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии
    Наставник «Аль-Насра» Жорже Жезуш отметил величие 40-летнего португальца Криштиану Роналду, который продолжает отлично выступать на высоком уровне.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Для него это спортивный вызов. Роналду другой, даже в биологическом возрасте, поэтому ему 40, а он все еще играет. Мы с ним очень похожи в мыслях за пределами футбола. Мне 70, но я не ощущаю этого ни в психологической, ни в физическом плане.

    Роналду — мировой эталон. Он — величайший в мире человек. Он — величайшая знаменитость. Он далеко за пределами футбольного мира», — приводит A Bola слова Жезуша.

    В июне 40-летний Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

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