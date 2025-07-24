Жезуш: Роналду — мировой эталон

Наставник «Аль-Насра»отметил величие 40-летнего португальца, который продолжает отлично выступать на высоком уровне.

«Для него это спортивный вызов. Роналду другой, даже в биологическом возрасте, поэтому ему 40, а он все еще играет. Мы с ним очень похожи в мыслях за пределами футбола. Мне 70, но я не ощущаю этого ни в психологической, ни в физическом плане.

Роналду — мировой эталон. Он — величайший в мире человек. Он — величайшая знаменитость. Он далеко за пределами футбольного мира», — приводит A Bola слова Жезуша.

В июне 40-летний Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.