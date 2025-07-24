Александер Исак намерен покинуть «Ньюкасл» этим летом

рассмотрит вариант продолжения карьеры в другом клубе и сообщил об этом руководству

По данным ряда изданий и инсайдера Фабрицио Романо, игрок надеется на трансфер уже этим летом. Руководство клуба и тренер Эдди Хау заинтересованы в сохранении атакующего лидера в команде.

Сообщается, что Исак требует значительного увеличения заработной платы, обсуждается сумма около 300 тысяч фунтов в неделю при подписании нового долгосрочного соглашения. Тем не менее, если поступит предложение порядка 150 миллионов фунтов, «Ньюкасл» будет готов рассмотреть продажу форварда уже в это трансферное окно.

Отдельно отмечается, что шведский нападающий пропустил предсезонный тур «Ньюкасла» по Сингапуру и Южной Корее из-за травмы бедра. При этом некоторые источники усматривают в этом потенциальную связь с переговорами о трансфере.