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    «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Хави Герры из «Валенсии»

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    Полузащитник «Валенсии» Хави Герра попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим
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    Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

    22-летний испанец отказался продлевать контракт с клубом, посчитав предложенные условия неудовлетворительными. Игрок и его агент рассчитывают на более выгодные варианты.

    По информации журналиста Себастьена Видаля, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Герру около 25 миллионов евро — сумму, совпадающую с его текущей рыночной стоимостью по данным Transfermarkt.

    В сезоне-2024/25 Хави Герра провёл 38 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года.

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