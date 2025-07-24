«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Хави Герры из «Валенсии»

Полузащитникпопал в сферу интересов, сообщает Marca.

22-летний испанец отказался продлевать контракт с клубом, посчитав предложенные условия неудовлетворительными. Игрок и его агент рассчитывают на более выгодные варианты.

По информации журналиста Себастьена Видаля, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Герру около 25 миллионов евро — сумму, совпадающую с его текущей рыночной стоимостью по данным Transfermarkt.

В сезоне-2024/25 Хави Герра провёл 38 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года.