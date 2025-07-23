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    Науэль Молина близок к переходу в «Ювентус»

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    Туринский «Ювентус» ведет активные переговоры с «Атлетико» по трансферу 27-летнего аргентинского защитника Науэля Молины.

    Науэль Молина
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    Науэль Молина

    По данным La Gazzetta dello Sport, переговоры находятся на ранней стадии, и обе стороны пока не пришли к согласию по сумме сделки. Мадридский клуб оценивает футболиста в 25–30 млн евро, однако для итальянцев такая сумма считается завышенной.

    Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли совместно с тренерским штабом, включая Игоря Тудора, рассматривает Молину как идеального кандидата для игры в тактической схеме 3-4-2-1.

    Для снижения стоимости трансфера «Ювентус» допускает вариант обмена с включением одного из своих игроков, например, Душана Влаховича, Николаса Гонсалеса или Уэстона Маккенни, но по информации источников, этот способ не вызывает большого интереса у «Атлетико».

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