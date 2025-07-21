Колыванов: «Зенит» будет главным фаворитом РПЛ

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал первый матч «Зенита» в новом сезоне против «Ростова» (2:1).

«Непросто входить в чемпионат. "Ростов" хоть и обновился, но люди там поигравшие и созревшие. Знают, что от них требуется на футбольном поле. Они действуют без боязни, жестковато. Первый тайм для "Зенита" получился непростым, однако во втором нагнетали. Семак угадал с заменами.

Нужно было вносить поправки. У "Зенита" большой потенциал. Сейчас они сыграются, найдут связи, наберут форму пооптимальнее. Это первый фаворит сезона РПЛ», — сказал Колыванов «Чемпионату».

После первого тайма «Зенит» уступал со счетом 0:1, но после перерыва смог перевернуть игру при помощи замен и в итоге победил, забив два мяча.