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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Колыванов: «Зенит» будет главным фаворитом РПЛ

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    Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал первый матч «Зенита» в новом сезоне против «Ростова» (2:1).

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Непросто входить в чемпионат. "Ростов" хоть и обновился, но люди там поигравшие и созревшие. Знают, что от них требуется на футбольном поле. Они действуют без боязни, жестковато. Первый тайм для "Зенита" получился непростым, однако во втором нагнетали. Семак угадал с заменами.

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    • Нужно было вносить поправки. У "Зенита" большой потенциал. Сейчас они сыграются, найдут связи, наберут форму пооптимальнее. Это первый фаворит сезона РПЛ», — сказал Колыванов «Чемпионату».

    После первого тайма «Зенит» уступал со счетом 0:1, но после перерыва смог перевернуть игру при помощи замен и в итоге победил, забив два мяча.

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