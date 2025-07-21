Аллегри: «Милан» должен вернуться в лигу чемпионов

Вернувшийся в «Милан»рассказал, какие ему задачи в новом сезоне поставило руководство клуба.

«Наша главная цель — вернуться в Лигу чемпионов. Это будет непросто, потому что в Италии большая конкуренция и много хороших команд.

Я полон энтузиазма и желания, но мы должны сосредоточиться на наших целях, потому что единственный способ провести хороший сезон — достичь их. Учитывая масштаб бренда, "Милану" нужны еврокубки, и это наша цель на старте сезона», — сказал Аллегри сайту россонери.

57-летний Аллегри уже тренировал «Милан» с 2010 по 2014 год и выиграл с ним Серию А в сезоне 2010/2011. После этого он возглавлял «Ювентус» (2014-2019, 2021-2024).