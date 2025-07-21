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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    Аллегри: «Милан» должен вернуться в лигу чемпионов

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    Вернувшийся в «Милан» Массимилиано Аллегри рассказал, какие ему задачи в новом сезоне поставило руководство клуба.

    Макс Аллегри
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    Макс Аллегри

    «Наша главная цель — вернуться в Лигу чемпионов. Это будет непросто, потому что в Италии большая конкуренция и много хороших команд.

    Я полон энтузиазма и желания, но мы должны сосредоточиться на наших целях, потому что единственный способ провести хороший сезон — достичь их. Учитывая масштаб бренда, "Милану" нужны еврокубки, и это наша цель на старте сезона», — сказал Аллегри сайту россонери.

    57-летний Аллегри уже тренировал «Милан» с 2010 по 2014 год и выиграл с ним Серию А в сезоне 2010/2011. После этого он возглавлял «Ювентус» (2014-2019, 2021-2024).

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