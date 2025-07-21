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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    Акинфеев — о ничьей с «Оренбургом»: Сегодня не все получалось в атаке у всех

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА
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    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА

    «Что значит для меня 500-й матч с капитанской повязкой? Я даже не знал этого. Не готовился. Это гордо для меня, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.

    Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что "Оренбург" и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме "Оренбург" играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле», — сказал Акинфеев «Матч ТВ».

  • «Оренбург» — ЦСКА 0:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Оренбург» удержал ничью в матче 1-го тура против ЦСКА
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    • В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет против «Ахмата» 27-го июля.

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