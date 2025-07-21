Акинфеев — о ничьей с «Оренбургом»: Сегодня не все получалось в атаке у всех

Голкипервысказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура РПЛ против(0:0).

«Что значит для меня 500-й матч с капитанской повязкой? Я даже не знал этого. Не готовился. Это гордо для меня, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.

Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что "Оренбург" и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме "Оренбург" играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле», — сказал Акинфеев «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет против «Ахмата» 27-го июля.