Мостовой: «Локомотив» подумал над атакой в этом сезоне

Знаменитый в прошлом футболистотметил усиление московского «Локомотива» в атакующей линии.

«Нужно подождать первые 4–5 туров, чтобы делать какие‑то оценки и выводы. Я в том чемпионате сразу сказал, что "Локомотив" в тройке не вижу. В итоге они оказались на шестом месте. И говорил, почему они не будут. Потому что не хватало.

В этом году видно, что они, прежде всего, подумали об атаке. О том, чего им не хватало. И плюс они взяли футболистов, которые ушли из "Химок": и Руденко, и Бакаев. Они вчера и забили. Можно сказать, сделали результат. Еще Комличенко вчера играл. Они взяли трех игроков атаки. Это у них еще Пиняев не играл, который тоже является одним из лучших», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре «Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Теперь во втором туре ему предстоит встреча с прошлогодним чемпионом «Краснодаром» 26 июля на выезде.