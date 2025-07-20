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    Мостовой: «Локомотив» подумал над атакой в этом сезоне

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    Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой отметил усиление московского «Локомотива» в атакующей линии.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Нужно подождать первые 4–5 туров, чтобы делать какие‑то оценки и выводы. Я в том чемпионате сразу сказал, что "Локомотив" в тройке не вижу. В итоге они оказались на шестом месте. И говорил, почему они не будут. Потому что не хватало.

    В этом году видно, что они, прежде всего, подумали об атаке. О том, чего им не хватало. И плюс они взяли футболистов, которые ушли из "Химок": и Руденко, и Бакаев. Они вчера и забили. Можно сказать, сделали результат. Еще Комличенко вчера играл. Они взяли трех игроков атаки. Это у них еще Пиняев не играл, который тоже является одним из лучших», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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    В первом туре «Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Теперь во втором туре ему предстоит встреча с прошлогодним чемпионом «Краснодаром» 26 июля на выезде.

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