Степашин: Спрошу у Смолова, что произошло в кафе

Председатель консультативного совета московского «Динамо»заявил, что намерен обсудить сего недавнюю драку в кафе.

Инцидент произошел в конце мая — Смолов, на тот момент игрок «Краснодара», подрался с двумя мужчинами в одном из столичных заведений. Однако уголовное дело возбуждено не было.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше в кафе. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу. Он ведь пришел туда как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», — сказал Степашин ТАСС.

35-летний Смолов ушел из «Краснодара» летом 2025 года и сейчас является свободным агентом.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России.