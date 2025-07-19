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    «Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи»

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  • 17:06
    • «Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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    Сергей Пиняев («Локомотив»)
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    Сергей Пиняев («Локомотив»)
    В субботу, 19 июля, в матче первого тура нового сезона РПЛ в Москве между собой сыграют «Локомотив» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

    До матча

    17:30 Рассудит сегодняшних соперников арбитр из Саранска Евгений Буланов.

    Стартовые составы команд:

    «Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Ненахов, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов (капитан), Салтыков, Карпукас, Батраков, Комличенко, Руденко.

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    «Сочи»: Дёгтев (вратарь), Заика, Макарчук, Литвинов, Марсело (капитан), Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

    «Локомотив»

    Московский коллектив завершил прошлый сезон РПЛ на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из столицы России набрала 53 балла и не смогла побороться за топ-3.

    Летом «Локомотив» смог усилиться, подписав Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Также подопечные Михаила Галактионова смогли сохранить всех лидеров. Думается, что москвичам вполне по силам побороться в новом сезоне за тройку сильнейших.

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    «Сочи»

    Сочинский коллектив смог повыситься в классе по итогам прошлого сезона. Команда из Сочи финишировала пятой в Первой лиге, но пробилась в стыковые матчи, где встречалась с «Пари НН» и смогла победить по сумме двух матчей. Теперь же сочинцы вновь будут покорять РПЛ.

    В товарищеских матчах «Сочи» смог победить «Балтику» (2:1), но проиграл «Пари НН» (0:1). Если говорить об официальных матчах, то в стыковых встречах с «Пари НН» подопечные Роберта Морено проиграли 1:2 и выиграли 3:1.

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    Очные матчи

    В последней встрече команды была зафиксирована ничья 2:2. Всего же «Локомотив» победил в семи матчах, «Сочи» смог выиграть всего два поединка, а ничья была три раза.

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    Эксперты LiveSport подготовили специальный прогноз на этот матч с коэффициентом 2.15.

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