«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

До матча
17:30 Рассудит сегодняшних соперников арбитр из Саранска Евгений Буланов.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Ненахов, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов (капитан), Салтыков, Карпукас, Батраков, Комличенко, Руденко.
«Сочи»: Дёгтев (вратарь), Заика, Макарчук, Литвинов, Марсело (капитан), Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Крамарич, Гуарирапа.
«Локомотив»
Московский коллектив завершил прошлый сезон РПЛ на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из столицы России набрала 53 балла и не смогла побороться за топ-3.
Летом «Локомотив» смог усилиться, подписав Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Также подопечные Михаила Галактионова смогли сохранить всех лидеров. Думается, что москвичам вполне по силам побороться в новом сезоне за тройку сильнейших.
В последнем спарринге «Локомотив» крупно проиграл «Динамо» (1:5), а вот в последней официальной игре «железнодорожники» смогли разгромить «Акрон» (4:1).
«Сочи»
Сочинский коллектив смог повыситься в классе по итогам прошлого сезона. Команда из Сочи финишировала пятой в Первой лиге, но пробилась в стыковые матчи, где встречалась с «Пари НН» и смогла победить по сумме двух матчей. Теперь же сочинцы вновь будут покорять РПЛ.
В товарищеских матчах «Сочи» смог победить «Балтику» (2:1), но проиграл «Пари НН» (0:1). Если говорить об официальных матчах, то в стыковых встречах с «Пари НН» подопечные Роберта Морено проиграли 1:2 и выиграли 3:1.
Летом состав «Сочи» пополнили Дмитрий Васильев, Михаил Игнатов, Роман Ежов, Антон Зиньковский и Александр Осипов. Добротно усиление, а задачей команды будет сохранение прописки в элите и закрепление в РПЛ.
Очные матчи
В последней встрече команды была зафиксирована ничья 2:2. Всего же «Локомотив» победил в семи матчах, «Сочи» смог выиграть всего два поединка, а ничья была три раза.
Эксперты LiveSport подготовили специальный прогноз на этот матч с коэффициентом 2.15.