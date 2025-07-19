«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 19 июля, в матче первого тура нового сезона РПЛ в Москве между собой сыграют «Локомотив» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

До матча

17:30 Рассудит сегодняшних соперников арбитр из Саранска Евгений Буланов.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Ненахов, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов (капитан), Салтыков, Карпукас, Батраков, Комличенко, Руденко.

«Сочи»: Дёгтев (вратарь), Заика, Макарчук, Литвинов, Марсело (капитан), Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

«Локомотив»

Московский коллектив завершил прошлый сезон РПЛ на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из столицы России набрала 53 балла и не смогла побороться за топ-3.

Летом «Локомотив» смог усилиться, подписав Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Также подопечные Михаила Галактионова смогли сохранить всех лидеров. Думается, что москвичам вполне по силам побороться в новом сезоне за тройку сильнейших.

В последнем спарринге «Локомотив» крупно проиграл «Динамо» (1:5), а вот в последней официальной игре «железнодорожники» смогли разгромить «Акрон» (4:1).

«Сочи»

Сочинский коллектив смог повыситься в классе по итогам прошлого сезона. Команда из Сочи финишировала пятой в Первой лиге, но пробилась в стыковые матчи, где встречалась с «Пари НН» и смогла победить по сумме двух матчей. Теперь же сочинцы вновь будут покорять РПЛ.

В товарищеских матчах «Сочи» смог победить «Балтику» (2:1), но проиграл «Пари НН» (0:1). Если говорить об официальных матчах, то в стыковых встречах с «Пари НН» подопечные Роберта Морено проиграли 1:2 и выиграли 3:1.

Летом состав «Сочи» пополнили Дмитрий Васильев, Михаил Игнатов, Роман Ежов, Антон Зиньковский и Александр Осипов. Добротно усиление, а задачей команды будет сохранение прописки в элите и закрепление в РПЛ.

Очные матчи

В последней встрече команды была зафиксирована ничья 2:2. Всего же «Локомотив» победил в семи матчах, «Сочи» смог выиграть всего два поединка, а ничья была три раза.

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