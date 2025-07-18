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    Стало известно, за сколько «Спартак» готов продать Угальде

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    Курт Морсинк — агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде назвал сумму за трансфер форварда, которую просит руководство «красно-белых».

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «Всегда есть заинтересованные (в Угальде) клубы, но необходимо найти команду, которая будет вести переговоры и предложит сумму, превышающую € 20 млн, о которой просит "Спартак".

    Предложение "Фейеноорда" в размере € 15 млн было недостаточным. Мы будем продолжать работать над этим», — приводит слова Морсинка Estadio TD+.

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    • В прошедшем сезоне Угальде провел за «Спартак» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи.

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