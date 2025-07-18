Стало известно, за сколько «Спартак» готов продать Угальде

— агент нападающегоназвал сумму за трансфер форварда, которую просит руководство «красно-белых».

«Всегда есть заинтересованные (в Угальде) клубы, но необходимо найти команду, которая будет вести переговоры и предложит сумму, превышающую € 20 млн, о которой просит "Спартак".

Предложение "Фейеноорда" в размере € 15 млн было недостаточным. Мы будем продолжать работать над этим», — приводит слова Морсинка Estadio TD+.

В прошедшем сезоне Угальде провел за «Спартак» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи.