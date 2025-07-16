Архитектор атак. «Спартак» нацелился на Михела Влапа

«Спартак» довольно скромно ведет себя на летнем трансферном рынке, ограничившись лишь подписанием Антона Заболотного на правах свободного агента. Однако потенциальный отъезд главного креативщика команды прошлого сезона Эсекьеля Барко во «Фламенго» заставляет москвичей усиленно искать нового дирижера, роль которого может занять Михел Влап из «Твенте».

По стопам отца

Михел Влап появился на свет 2 июня 1997 года в городе Снек, расположенном в северной нидерландской провинции Фрисландия. Его отец Ян в конце 80-х — начале 90-х прошлого века защищал цвета скромной местной команды с идентичным названием и даже побывал в расположении «Херенвена», спустя время сменив футбольный газон на тренерский мостик.

Жизненный путь Влапа-младшего был предопределен с самого детства, и уже в юном возрасте он присоединился к академии «суперфризов». Пройдя всю молодежную школу «Херенвена», 15 февраля 2015 Михел подписал первый профессиональный контракт с клубом сроком до лета 2018.

Естественно, семнадцатилетнего игрока переполняла буря эмоций после такого события, и в одном из интервью он заявил, что теперь с нетерпением ждет дебюта за первую команду. На уровне молодежки Влап выделялся, став лучшим бомбардиром обоймы «Херенвена» А1 в сезоне 2014/2015, наряду с Альбертом Гудмундссоном, который сейчас выступает в итальянской Серии А за «Фиорентину».

Юрген Стреппель, возглавлявший «суперфризов» с июля 2016 по июнь 2018, впервые выпустил Михела во встрече Эредивизи 27 ноября 2016 — он получил одну минуту игрового времени во встрече с «Аяксом». Затем Влап вновь отправился в резервную команду «Херенвена», продолжив покорять просторы Белофтен Эредивизи.

Михел Влап globallookpress.com

Полноценный допуск во взрослую обойму голландцев Михел получил в кампании 2017/2018, проведя двадцать четыре поединка в чемпионате Нидерландов. Стреппель, чьи тактические построения отводились к классическим 4-3-3, задействовал его на позициях центрального хавбека, атакующего полузащитника и левого вингера. В дебютном сезоне Эредивизи Влап выбил 4+3 по системе гол+пас, но настоящий звездный час для него наступил в следующем розыгрыше.

С назначением на должность главного тренера «Херенвена» Яна Олде Рикеринка доверие к Михелу, несмотря на его юный возраст, возросло, за что игрок отплатил наставнику той же монетой. Голландский специалист закрепил за ним роль «десятки» на поле, с которой тот справлялся на все сто.

При росте 190 см он владел хорошей скоростью, однако с такими антропометрическими данными ему все же не хватало физической мощи, позволяющей регулярно выходить победителем из единоборств. Влап нивелировал этот недостаток другими плюсами, среди которых отличное чувство игры, умение неожиданно менять темп и перемещаться между линиями, создавая разрывы. Его универсализм, помимо возможности закрыть сразу несколько мест на поле, заключался в одинаково хорошем владении как правой, так левой ногой, которые он задействовал для хлестких дальних ударов либо обострения за счет выверенных разрезающих пасов.

К финишу кампании Эредивизи 2018/2019 он добрался с шестнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами, превратившись в кумира для торсиды «Херенвена». Кроме фантастического перформанса в чемпионате, Михел отметился одним голом в Кубке Нидерландов, где «суперфризы» сложили оружие на четвертьфинальной стадии.

Яркий старт в «Андерлехте» и скитания по арендам

Глаз на одаренного полузащитника положил «Андерлехт», который летом 2019 выкупил его у «Херенвена» за 6,9 млн евро.

Карьеру в стане «пурпурно-белых» Влап начал с места в карьер, порадовав публику, собравшуюся на стадионе «Констант Ванден Сток», забитым мячом в первом матче за команду. Правда горький привкус от дебюта остался, ведь «Андерлехт» в конечном итоге уступил «Остенде» 1:2.

Саймон Дэвис, а затем сменивший его у руля клуба Франк Веркаутерен не стали вносить коррективы в амплуа Михела, продолжив использовать его в роли разыгрывающего. Влапу удалось перенести свою магию в Бельгию, продолжив творить в рамках Жюпиле Про-Лиги — за 23 матча он десять раз огорчил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам по команде, среди которых, к слову, находился Самир Насри, повесивший бутсы на гвоздь как раз таки в Брюсселе.

Михел Влап (слева) globallookpress.com

К сожалению, реализовать дальше свой потенциал Михел не сумел, виной чему послужил коронавирус. Хавбек тяжело перенес болезнь, проведя практически весь старт сезона 2020/2021 в лазарете «Андерлехта». Долгий процесс восстановления лишил его статуса важного игрока для команды, и из 23-х возможных поединков чемпионата Бельгии он принял участие лишь в одиннадцати, забив единственный гол в ворота «Шарлеруа».

Спад игровых кондиций повлек за собой шквал критики со стороны поклонников «Андерлехта», которые сделали Влапа изгоем. «Пурпурно-белые» оперативно подыскали местечко для Михела, отправив в полугодичную аренду в немецкую «Арминию».

Смена бельгийской Жюпиле Про-Лиги на Бундеслигу выглядела качественным шагом вперед, но реанимировать карьеру сходу у голландца не получилось. Хотя первое появление в футболке клуба из Билефельда точно запомнилось ему на всю жизнь — Влап во встрече с гегемоном чемпионата Германии «Баварией» оформил 1+1, благодаря чему «Арминия» увезла с «Альянц Арены» один балл.

На этом его результативные подвиги сошли на нет, и Михел всего шесть раз примерил сине-черные цвета команды, окончательно обосновавшись на скамейке запасных с 28-го тура Бундеслиги. Естественно, представители «Арминии» приняли решение не продолжать трудовые отношения с Влапом, отправив обратно в Брюссель.

Михел Влап против Лероя Зане globallookpress.com

Михел прибыл в «Андерлехт» с надеждой снова закрепиться в составе, доказав, что обладает качествами, необходимыми для достижения успеха в таком большом клубе. Вот только бельгийцы не рассчитывали на него, и его тогдашнему агенту Йохану Хансме пришлось искать новую гавань для своего клиента.

Из любимца голландской публики в предатели

Наиболее оптимальным вариантом для Влапа стало возвращение на родину — «Твенте» заполучил его в августе 2021 на правах годичной аренды. От этого перехода выиграли обе стороны: Влап наконец почувствовал себя важной составляющей команды, вернув вкус к игре, а «красные» нашли для себя качественного атакующего хавбека.

В схеме 4-3-3 Рона Янса воспитанник «Херенвена» занял место на вершине треугольника, образовавшегося в полузащите «Твенте». Как и ранее, его основными функциями оставались связывание воедино игры команды, продвижение мяча вперед и снабжение им нападающих Манфреда Угальде либо Рикки ван Волфсвинкела.

За «тюккерс» в сезоне Эредивизи 2021/2022 Михел провел все 34 матча, выйдя в основе в тридцать одном из них. Его 5+2 помогли «Твенте» запрыгнуть на четвертую строчку в турнирной таблице и завоевать билет на квалификационный этап Лиги конференций УЕФА.

«Красные» хотели продлить арендное соглашение по Влапу еще на год, при этом «Андерлехт» желал расстаться с игроком на полноценной основе. Сперва представители «Твенте» сообщили, что его выкуп финансово нецелесообразен, и Влап в очередной раз отправился в Бельгию.

Стороны смогли прийти к компромиссу в июле 2022, когда боссы клуба из Энсхеде выделили 2 млн евро на покупку Михела. Отрабатывать вложенные средства полузащитник принялся сходу, отыграв 41 матч во всех турнирах сезона 2022/2023 и записав себе на счет 6+4.

Михел Влап globallookpress.com

Следующую кампанию Влап начал под руководством Йозефа Остинга, сменившего Янса на тренерском мостике «Твенте». Голландский наставник кардинально видоизменил роль Михела в структуре команды, переместив на левый фланг, и наделил обязанностями плеймейкера Сема Стейна.

Пертурбации пошли на пользу Влапу, который вовсе не затерялся на месте вингера и остался важной деталью в механизме уже Остинга. Из колеи его выбивали лишь травмы: сперва вывих лодыжки, затем растяжение паховых связок. В общей сложности Михел появился в 35 поединках, пополнив собственный результативный зачет двумя голами и шестью ассистами.

Оставив позади все повреждения, Влап провел выдающийся минувший сезон, в котором появился на поле сразу пятьдесят раз. 53-летний тренер «Твенте» затыкал им бреши, образующиеся из-за выпадения целого ряда игроков, не выдержавших темпа игры на несколько фронтов: чемпионат Нидерландов, Кубок страны и Лигу Европы УЕФА. Михел выступал на позициях левого вингера, левого и атакующего полузащитника, центрхава и опорника.

Михел Влап globallookpress.com

Статистические показатели по окончании розыгрыша 2024/2025 остановились на 7+10, что, соответственно, — лучший его результат за время пребывания в «Твенте». Правда, на этой мажорной ноте история Влапа в рядах «тюккерс» может подойти к концу, так как он не горит желанием продлевать действующий до лета 2026 контракт, и даже отъезд конкурента за позицию Сема Стейна в «Фейеноорд» никак не влияет на ситуацию.

Вполне вероятно, что следующей остановкой Михела окажется «Спартак», и за потенциальный переезд в Россию игрок сходу попал в немилость на родине. Фанаты называют его поступок отвратительным и уже окрестили предателем.

Новый Тил для «Спартака» или замена Барко?

Кажется, что скандальный оттенок не послужит препятствием для трансфера Влапа в стан «народной команды». Видимо, игрока весьма заинтересовала заработная плата, предложенная «Спартаком», которая, по информации СМИ, составит 1,5 млн евро в год + бонусная часть.

«Твенте» также устроили финансовые условия сделки — сообщается, что «красно-белые» переведут на счет голландского клуба порядка 4 млн евро. Теперь ход остается за «Спартаком», который до сих пор в раздумьях над окончательным кандидатом в центр поля, надеясь заполучить или Жедсона Фернандеша из «Бешикташа», или Родриго Саласара из «Браги», или Ясина Адли из «Милана».

Как можно понять, Влап рассматривается руководством москвичей как запасной вариант, но высока вероятность, что окажется он единственным и основным.

Если рассматривать Михела, как сменщика Эсекьеля Барко, затосковавшего по Латинской Америке, то они игроки слишком разной формации. Аргентинец делает акцент на виртуозном обращении с мячом, активно задействует дриблинг, обводит оппонентов и идеально справляется с ролью «десятки» команды.

Влап, в свою очередь, умеет грамотно использовать пространство между линиями и продвигать игровую сферу из глубины, обыгрываясь с партнерами по команде. Конструирует атаки он по большей части за счет интеллекта и скорости принятия решений, обладая намного меньшим арсеналом футбольных фокусов, чем Барко.

Михел Влап

Единственный компонент, в котором Михел может конкурировать с Эсекьелем, так это стандартные положения — голландец часто берет на себя исполнение штрафных, обладая хорошим ударом. Как говорили выше, Влап любит действовать на оперативном просторе и использует этот компонент, врываясь из центральной зоны на позицию нападающего и завершая комбинацию забитым голом.

Пока, при наличии того же Барко, он выглядит лишним колесом в механизме «Спартака» и даже навыки игры левым вингером, которые окончательно привил ему Остинг в «Твенте», не добавляют голландцу авансов, так как там у Деяна Станковича есть Маркиньос.

По действиям на поле Влап больше походит на соотечественника Гуса Тила, который приезжал в «Спартак» за 18 млн евро и полностью провалился. «Красно-белые» явно не планируют входить в одну реку дважды и, складывается впечатление, именно поэтому решили взять паузу, чтобы взвесить все за и против по трансферу Михела.