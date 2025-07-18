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    Артета: Мадуэке — впечатляющий и сильный молодой игрок

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании нападающего «Челси» Нони Мадуэке.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы все очень рады приветствовать Нони Мадуэке в команде.

    Нони — впечатляющий и сильный молодой игрок, его выступления и показатели в последних сезонах неизменно высоки. Он один из самых талантливых крайних нападающих в Премьер-лиге.

    Нони всего 23 года, но у него уже есть опыт выступлений за клуб и сборную, и он хорошо знаком с Премьер-лигой. Мы видели, как Нони играл в последние сезоны, и очень рады, что он присоединился к нам.

    Нони присоединяется к нашей группе, где его ждут знакомые товарищи по сборной Англии и другие игроки, которых он знает. Он сразу почувствует себя как дома. Его приход действительно усилит нашу команду — мы все очень рады, что он здесь. От всех нас — добро пожаловать, Нони», — сказал Артета пресс-службе «канониров» на официальном сайте.

    Контракт с игроком рассчитан до 2030 года. Английский клуб заплатит за футболиста сумму, близкую к 60 миллионов евро с учетом бонусов.

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