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    «Хеккен» сыграл вничью с трнавским «Спартаком»

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    «Хеккен» сыграл вничью в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» из Трнавы — 2:2.

    Мариус Лоде — игрок «Хеккена»
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    Мариус Лоде — игрок «Хеккена»

    Шведская команда открыла счет на 13-й минуте после реализованного пенальти от Симона Густафссона. Клуб из Словакии сравнял счет на 65-й минуте матча после точного удара Романа Прохазки. «Спартак» повел в счете после гола Гиорги Маистсрапишвили на 82-й минуте, но «Хеккен» смог избежать дополнительного времени после гола Джона Дембе в компенсированное время.

    По сумме 2-х встреч «Хеккен» (1:0 и 2:2) пробилась в следующую стадию квалификации ЛЕ. «Спартак» из Трнавы завершил свое выступление на турнире.

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