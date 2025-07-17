«Хеккен» сыграл вничью с трнавским «Спартаком»

сыграл вничью в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы соиз Трнавы — 2:2.

Шведская команда открыла счет на 13-й минуте после реализованного пенальти от Симона Густафссона. Клуб из Словакии сравнял счет на 65-й минуте матча после точного удара Романа Прохазки. «Спартак» повел в счете после гола Гиорги Маистсрапишвили на 82-й минуте, но «Хеккен» смог избежать дополнительного времени после гола Джона Дембе в компенсированное время.

По сумме 2-х встреч «Хеккен» (1:0 и 2:2) пробилась в следующую стадию квалификации ЛЕ. «Спартак» из Трнавы завершил свое выступление на турнире.