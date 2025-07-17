«Ботафого» находится в первой шестерке лидеров. Чтобы сохранить позицию, клубу нужно побеждать «Виторию».
Хозяева выиграли три последних матча. Гости уже давно не знают вкуса побед. Кроме того, «Ботафого» давно не уступает «Витории» в очных поединках. У представителей Рио-де-Жанейро хорошие шансы на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.44 на победу «Ботафого», 4.35 на ничью, 7.60 на победу «Витории».
- Ставки на поединок можно посмотреть в прогнозе от экспертов LiveSport. Ru.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ботафого» — «Витория» смотрите на LiveCup. Run.
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