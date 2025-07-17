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    «Ботафого» — «Витория»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    «Ботафого» и «Витория» сыграют в 14-м туре бразильской Серии А. Матч состоится 17 июля. Старт в 03:30 по мск.

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    «Ботафого» находится в первой шестерке лидеров. Чтобы сохранить позицию, клубу нужно побеждать «Виторию».

    Хозяева выиграли три последних матча. Гости уже давно не знают вкуса побед. Кроме того, «Ботафого» давно не уступает «Витории» в очных поединках. У представителей Рио-де-Жанейро хорошие шансы на успех.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.44 на победу «Ботафого», 4.35 на ничью, 7.60 на победу «Витории».

    • Ставки на поединок можно посмотреть в прогнозе от экспертов LiveSport. Ru.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ботафого» — «Витория» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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