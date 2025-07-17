Ботафого — Витория. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Бразилии 17 июля 2025 года

17 июля в 14-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Ботафого» и «Витория». Начало встречи — 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: пока «Ботафого» идет шестым в таблице бразильской Серии А с 21 очком.

Последние матчи: в 13-м туре «Ботафого» обыграл в гостях «Васко да Гама» со счетом 2:0, владея огромным преимуществом на протяжении всей игры, но открыть счет удалось только после перерыва. Автором первого мяча стал нападающий Артур Кабрал, проведший первую игру за «Ботафого» в чемпионате. Точку же поставил Натан Фернандеш.

Ранее было поражение в плей-офф КЧМ от «Палмейраса» (0:1) и в группе от «Атлетико» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Баштуш (з), Матеус Мартинш (п), Джеффиньо (п).

Состояние команды: для нового главного тренера Давиде Анчелотти матч против «Васко» стал первым в самостоятельной тренерской карьере, и он откровенно получился. Команда была мотивирована и показала очень классный футбол, а новичок Артур Кабрал отлично вписался в состав, показав, что готов стать лидером атак «Ботафого».

«Витория»

Турнирное положение: сейчас «Витория» располагается на 18-й строчке в таблице чемпионата Бразилии с 11 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 13-м туре «Витория» уступила в гостях «Интернасьоналю» со счетом 0:1. Соперник играл чуть лучше, имел больше моментов, дело плавно катилось к ничейному результату, но в итоге судьба улыбнулась клубу из Порту-Аллегри, который забил уже в компенсированное время.

До этого была неудача в Копа Нордесте с «Конфиансой» (0:1) и ничья с «Крузейро» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Баральяс (п), травмированы — Нерис (з), Жамерсон (з).

Состояние команды: пока игра в Серии А в этом сезоне дается «Витории» непросто, команда идет в подвале турнирной таблице и очень слабо играет в атаке. Достаточно сказать, что в чемпионате Бразилии она не забивает уже на протяжении четырех туров, а всего у нее 10 мячей в ворота соперников. Как часто водится в Бразилии, руководство не стало церемониться, а отправило в отставку прежний тренерский штаб. Теперь во главе «Витории» неплохой тренер Фабио Карилле.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Серии А «Ботафого» выиграл в гостях (1:0) и сыграл вничью дома (1:1)

Также были две игры в Кубке Бразилии, которые закончились победами «Ботафого» (1:0, 2:1)

В 2021 году «Ботафого» выиграл на своем поле (1:0), а на выезде была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 1,47, а на «Виторию» — 7,20, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

Прогноз: «Витория» играет низким блоком, а также в очень закрытый и плотный футбол на всех участках поля, поэтому «Ботафого», который перестраивается под требования Анчелотти-младшего, придется непросто. У гостей тоже новый наставник, который, в первую очередь, постарается сыграть осторожно.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать вариант, что гости крупно не проиграют, если что под возврат. Все-таки «Ботафого» пока очень далек от уровня прошлого сезона.

Дополнительная ставка: победа «Витории» с форой +1 за 2,05.