Ботафого — Витория. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Бразилии 17 июля 2025 года

Ботафого
Витория Салвадор
«Ботафого»
Турнирное положение: пока «Ботафого» идет шестым в таблице бразильской Серии А с 21 очком.
Последние матчи: в 13-м туре «Ботафого» обыграл в гостях «Васко да Гама» со счетом 2:0, владея огромным преимуществом на протяжении всей игры, но открыть счет удалось только после перерыва. Автором первого мяча стал нападающий Артур Кабрал, проведший первую игру за «Ботафого» в чемпионате. Точку же поставил Натан Фернандеш.
Ранее было поражение в плей-офф КЧМ от «Палмейраса» (0:1) и в группе от «Атлетико» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Баштуш (з), Матеус Мартинш (п), Джеффиньо (п).
Состояние команды: для нового главного тренера Давиде Анчелотти матч против «Васко» стал первым в самостоятельной тренерской карьере, и он откровенно получился. Команда была мотивирована и показала очень классный футбол, а новичок Артур Кабрал отлично вписался в состав, показав, что готов стать лидером атак «Ботафого».
«Витория»
Турнирное положение: сейчас «Витория» располагается на 18-й строчке в таблице чемпионата Бразилии с 11 очками.
Последние матчи: в 13-м туре «Витория» уступила в гостях «Интернасьоналю» со счетом 0:1. Соперник играл чуть лучше, имел больше моментов, дело плавно катилось к ничейному результату, но в итоге судьба улыбнулась клубу из Порту-Аллегри, который забил уже в компенсированное время.
До этого была неудача в Копа Нордесте с «Конфиансой» (0:1) и ничья с «Крузейро» (0:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Баральяс (п), травмированы — Нерис (з), Жамерсон (з).
Состояние команды: пока игра в Серии А в этом сезоне дается «Витории» непросто, команда идет в подвале турнирной таблице и очень слабо играет в атаке. Достаточно сказать, что в чемпионате Бразилии она не забивает уже на протяжении четырех туров, а всего у нее 10 мячей в ворота соперников. Как часто водится в Бразилии, руководство не стало церемониться, а отправило в отставку прежний тренерский штаб. Теперь во главе «Витории» неплохой тренер Фабио Карилле.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в Серии А «Ботафого» выиграл в гостях (1:0) и сыграл вничью дома (1:1)
- Также были две игры в Кубке Бразилии, которые закончились победами «Ботафого» (1:0, 2:1)
- В 2021 году «Ботафого» выиграл на своем поле (1:0), а на выезде была ничья (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 1,47, а на «Виторию» — 7,20, ничью букмекеры оценивают в 4,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.
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Прогноз: «Витория» играет низким блоком, а также в очень закрытый и плотный футбол на всех участках поля, поэтому «Ботафого», который перестраивается под требования Анчелотти-младшего, придется непросто. У гостей тоже новый наставник, который, в первую очередь, постарается сыграть осторожно.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.
Прогноз: также можно попробовать вариант, что гости крупно не проиграют, если что под возврат. Все-таки «Ботафого» пока очень далек от уровня прошлого сезона.
Дополнительная ставка: победа «Витории» с форой +1 за 2,05.