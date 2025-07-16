Тимоти Веа может перейти из «Ювентуса» в «Марсель»

Полузащитникблизок к переходу из

По данным Фабрицио Романо, переговоры между клубами вышли на продвинутую стадию: с самим 25-летним американцем уже достигнуто соглашение, он выразил явное желание перейти к «провансальцам».

Сейчас обсуждается формат сделки — аренда с обязательным выкупом, финальная сумма трансфера пока согласовывается между клубами. По информации ESPN, «Ювентус» оценивает футболиста в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Веа провел 43 матча на клубном уровне, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.