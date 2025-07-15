Станкович рассказал, какой совет он давал полузащитникам «Спартака»

Деян Станкович Фото: globallookpress.com
В чемпионате России-2024/25 красно-белые заняли 4-е место в таблице.
«Главный совет полузащитникам "Спартака"? "Проще, проще, проще". Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой.
Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля — это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует», — приводит слова Станковича Sports.ru.
Новый сезон в РПЛ начнется 18 июля 2025 года.