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    Станкович рассказал, какой совет он давал полузащитникам «Спартака»

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    Наставник «Спартака» Деян Станкович обозначил, какой совет он давал полузащитникам своей команды по ходу прошлого сезона.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    В чемпионате России-2024/25 красно-белые заняли 4-е место в таблице.

    «Главный совет полузащитникам "Спартака"? "Проще, проще, проще". Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой.

    Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля — это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует», — приводит слова Станковича Sports.ru.

    Новый сезон в РПЛ начнется 18 июля 2025 года.

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