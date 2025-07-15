Станкович рассказал, какой совет он давал полузащитникам «Спартака»

Наставник «Спартака»обозначил, какой совет он давал полузащитникам своей команды по ходу прошлого сезона.

В чемпионате России-2024/25 красно-белые заняли 4-е место в таблице.

«Главный совет полузащитникам "Спартака"? "Проще, проще, проще". Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой.

Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля — это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует», — приводит слова Станковича Sports.ru.

Новый сезон в РПЛ начнется 18 июля 2025 года.