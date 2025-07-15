«Спартак» и «Зенит» отказались от трансфера Ивана Илича

Российские клубы не стали заключать сделку по полузащитнику «Торино», несмотря на предложение со стороны его агентов.

По информации Sport24, сербский игрок был предложен как «Спартаку», так и «Зениту», однако оба клуба отказались от трансфера.

Основной причиной стал повышенный риск травм — за Иличем закрепилась репутация игрока, подверженного травмам. Несмотря на готовность «Торино» снизить цену до 12 миллионов евро, интерес со стороны РПЛ остался без продолжения.

По данным источника, итальянский клуб разочарован частыми проблемами со здоровьем футболиста и сейчас активно ищет пути для его продажи.

В прошлом сезоне 24-летний серб провёл 19 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним забитым мячом.