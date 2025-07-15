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    Хендерсон перешел в «Брентфорд»

    Футбол Футбол Англии Брентфорд Ливерпуль Трансферы
    Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал игроком «Брентфорда». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    Контракт с 35-летним полузащитником рассчитан на два сезона. Футболист присоединился к команде на правах свободного агента после завершения контракта с амстердамским «Аяксом» этим летом.

    За время своей 12-летней карьеры в «Ливерпуле» Хендерсон завоевал множество трофеев, включая титул чемпиона Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также полузащитник провел период в Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Иттифак».

    В минувшем сезоне в составе «Аякса» англичанин сыграл 28 матчей в Эредивизи, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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