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    Луис Энрике: Неудачник — это тот, кто опускает руки

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в финале Клубного чемпионата мира 2025 года. В решающем матче «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мы не проигравшие. Мы заняли второе место — мы вице-чемпионы мира. Неудачник — это тот, кто опускает руки. На таком уровне спорта просто не бывает людей, которым нечего предложить», — приводит слова тренера ESPN.

    Это стало первым финальным поражением ПСЖ в текущем сезоне. До этого команда взяла три внутренних трофея во Франции, а также стала победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.

    Следующий этап для парижан — подготовка к новому сезону Лиги 1, который стартует 17 августа. В первом туре ПСЖ сыграет на выезде против «Нанта».

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