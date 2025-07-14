Луис Энрике: Неудачник — это тот, кто опускает руки

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал поражение своей команды в финале Клубного чемпионата мира 2025 года. В решающем матче «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3.

«Мы не проигравшие. Мы заняли второе место — мы вице-чемпионы мира. Неудачник — это тот, кто опускает руки. На таком уровне спорта просто не бывает людей, которым нечего предложить», — приводит слова тренера ESPN.

Это стало первым финальным поражением ПСЖ в текущем сезоне. До этого команда взяла три внутренних трофея во Франции, а также стала победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.

Следующий этап для парижан — подготовка к новому сезону Лиги 1, который стартует 17 августа. В первом туре ПСЖ сыграет на выезде против «Нанта».