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    Новичок «Зенита» Жерсон попрощался с «Фламенго»

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    Бразильский полузащитник Жерсон, который ранее перешел в «Зенит», посвятил в соцсетях пост своему бывшему клубу — «Фламенго».

    Жерсон
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    Жерсон

    «Я пишу это, чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что у меня появилась ещё одна возможность исполнить свою мечту и быть счастливым в клубе, который я выбрал, чтобы поддерживать и любить. В преданности, самоотверженности и целеустремлённости никогда не было недостатка. Моя любовь, моя история и мои достижения будут увековечены.

    Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, весь тренерский штаб и сотрудников. "Фламенго" принадлежит вам и всей стране. Я мог бы рассказать о многом, что произошло, но это послание для тех, кто всегда дарил мне любовь и привязанность в этот период.

    Спасибо вам, "Фламенго" и страна. Именно здесь я добился самых больших успехов в своей жизни», — написал Жерсон в соцсетях.

    Жерсон выступал за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. «Зенит» представил футболиста вчера, 13 июля.

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