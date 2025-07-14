Новичок «Зенита» Жерсон попрощался с «Фламенго»

Бразильский полузащитник, который ранее перешел в «Зенит», посвятил в соцсетях пост своему бывшему клубу — «Фламенго».

«Я пишу это, чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что у меня появилась ещё одна возможность исполнить свою мечту и быть счастливым в клубе, который я выбрал, чтобы поддерживать и любить. В преданности, самоотверженности и целеустремлённости никогда не было недостатка. Моя любовь, моя история и мои достижения будут увековечены.

Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, весь тренерский штаб и сотрудников. "Фламенго" принадлежит вам и всей стране. Я мог бы рассказать о многом, что произошло, но это послание для тех, кто всегда дарил мне любовь и привязанность в этот период.

Спасибо вам, "Фламенго" и страна. Именно здесь я добился самых больших успехов в своей жизни», — написал Жерсон в соцсетях.

Жерсон выступал за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. «Зенит» представил футболиста вчера, 13 июля.