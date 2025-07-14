Хозяева не побеждают в чемпионате последние 3 тура, поэтому сегодня они попытаются выдать хороший поединок при домашней публике, при которой клуб не проигрывает с середины апреля.
«Брагантино» нужна победа после поражения, поскольку в противном случае гости рискуют распрощаться с первой четверкой. С «Коринтиансом» у «Брагантино» в последнее время дела идут не очень. Клуб выиграл только один матч из четырех последних. Посмотрим, как будет в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.15 на «Брагантино», 3.75 на «Коринтианс».
- Ставки на эту игру можно посмотреть на сайте LiveSport. Ru.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Коринтианс» — «Брагантино» смотрите на LiveCup. Run.
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