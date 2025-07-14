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    «Коринтианс» — «Брагантино»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    Матч 13-го тура бразильской Серии А «Коринтианс»«Брагантино» состоится 14 июля в 01:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева не побеждают в чемпионате последние 3 тура, поэтому сегодня они попытаются выдать хороший поединок при домашней публике, при которой клуб не проигрывает с середины апреля.

    «Брагантино» нужна победа после поражения, поскольку в противном случае гости рискуют распрощаться с первой четверкой. С «Коринтиансом» у «Брагантино» в последнее время дела идут не очень. Клуб выиграл только один матч из четырех последних. Посмотрим, как будет в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.15 на «Брагантино», 3.75 на «Коринтианс».

    • Ставки на эту игру можно посмотреть на сайте LiveSport. Ru.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Коринтианс» — «Брагантино» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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