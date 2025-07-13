Мостовой: У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли

Бывший полузащитник «Спартака»высказался о победенад(1:0) в матче за Суперкубок страны.

«Вернёмся к тому, что я говорил до матча. Шансы команд были 50 на 50. Было непонятно, что не будет такого, как прошлом году, когда "Краснодар" в первом тайме разнесли в пух и прах. Здесь были две равные команды, и кто первый забьёт, тот выиграет. Так и произошло.

Большее предпочтение отдавал ЦСКА. "Краснодар" чуть больше давил. ЦСКА — молодцы. Пришёл тренер, которого две недели назад никто не знал, — уже выиграл трофей. Вот в чём парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли», — цитирует Мостового «Чемпионат».

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Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.. VrezNews1 /football/2025/07/12/krasnodar_cska_review/