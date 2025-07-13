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    Макати интересен двум немецким клубам

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    Хавбек «Манчестер Сити» Джеймс Макати стал объектом пристального интереса со стороны двух немецких топ-клубов.

    Джеймс Макати
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    Джеймс Макати

    По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, это «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд.

    Планируется, что в начале следующей недели 22-летний англичанин отправиться во Франкфурт, чтобы провести переговоры с местным клубом и осмотреть тренировочную базу.

    Макати — воспитанник «Ман Сити» и игрок молодежной сборной Англии, с которой недавно стал чемпионом Европы.

    В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» 34 матча, забил в них 7 голов. Его рыночная цена сейчас равна 20 млн евро.

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