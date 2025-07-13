Йоахим Лев может возглавить Узбекистан

хочет пригласить на пост главного тренера известного немецкого специалиста, сообщает Championat. Asia.

В настоящий момент национальная федерация ведет активные переговоры с Левом и они продвигаются довольно успешно.

По данным источника, если удастся договориться с немецким тренером, то нынешний наставник Тимур Кападзе станет его ассистентом.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории смогла отобраться в финальную часть ЧМ-2026. Лев известен по работе со сборной Германии (2006-2021). В 2014 Бундестим под его руководством выиграла ЧМ-2014, а через три года Кубок конфедерации.