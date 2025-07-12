Мостовой: Не понимаю, что творится с «ПСЖ»

Экс-игрок «Спартака»отреагировал на игру парижан в текущем сезоне. Ранее клуб вышел в финал Клубного чемпионата мира.

«Я не понимаю, что творится с "ПСЖ"! Клуб выиграл Лигу чемпионов, где в финале одержал победу с разгромным счётом, потом поехал на клубный чемпионат мира и там громит всех соперников. Не понимаю, что это! Действительно ли они настолько сильные?

После того как парижане забили четыре мяча "Реалу", они фавориты. Хотя мне также понравился и "Челси". У них новая команда с новыми футболистами», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на футбол

В финале Клубного чемпионата мира парижане 13 июля встретятся с «Челси».