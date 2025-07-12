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    Краснодар — ЦСКА: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    В 18:00 мск. 12.07.2025 в Суперкубке России по футболу начнется футбольный матч между командами Краснодар и ЦСКА. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Краснодар — ЦСКА обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Краснодар — ЦСКА довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: ЦСКА — Краснодар 1:0.

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