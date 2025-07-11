Асенсио: Я не справился с задачей на Клубном чемпионате мира

Защитник «Реала» Рауль Асенсио подвел итог своего выступления на Клубном чемпионате мира.

«Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.

Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.

Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid! » — написал Асенсио на своей странице в социальной сети.

Напомним, что «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира крупно проиграл «ПСЖ» (0:4).