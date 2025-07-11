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    Асенсио: Я не справился с задачей на Клубном чемпионате мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид
    Защитник «Реала» Рауль Асенсио подвел итог своего выступления на Клубном чемпионате мира.

    Рауль Асенсио
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    Рауль Асенсио

    «Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.

    Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.

    Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid! » — написал Асенсио на своей странице в социальной сети.

    Напомним, что «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира крупно проиграл «ПСЖ» (0:4).

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