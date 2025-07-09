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    Семак: Миранчук качественный игрок

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в товарищеском матче между командами.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Миранчук качественный игрок, которого мы прекрасно знаем по играм в том числе в России. Дальше все зависит от него, от его стабильности. Как правило, требуется время на адаптацию, год-два. Мы с ним немного поговорили. Он, думаю, рад. Занимается своим любимым делом.

    Я-то из Франции уже через год уехал. Не успел адаптироваться», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей.

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