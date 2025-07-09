Семак: Миранчук качественный игрок

Главный тренероценил игру полузащитникав товарищеском матче между командами.

«Миранчук качественный игрок, которого мы прекрасно знаем по играм в том числе в России. Дальше все зависит от него, от его стабильности. Как правило, требуется время на адаптацию, год-два. Мы с ним немного поговорили. Он, думаю, рад. Занимается своим любимым делом.

Я-то из Франции уже через год уехал. Не успел адаптироваться», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей.