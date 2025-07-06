Хаби Алонсо — об игре с «ПСЖ»: Мы хотим играть в финале КЧМ

Главный тренер мадридского «Реала»рассказал, чего он ждет от противостояния с «ПСЖ» в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира.

«Я никогда не играл против "ПСЖ". У них сейчас хорошая динамика — и в игре, и в энергетике. Это будет серьезный вызов. До этого момента мы хорошо прогрессировали, показывали конкурентный уровень, и теперь пришло время перейти на следующий этап. Мы хотим сыграть в финале», — приводит слова Хаби Алонсо Real France.

Матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 июля в 22:00 (мск). В полуфинале французский клуб был сильнее «Баварии» (2:0), а «сливочные» обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:2).