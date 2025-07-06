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    Хаби Алонсо — об игре с «ПСЖ»: Мы хотим играть в финале КЧМ

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, чего он ждет от противостояния с «ПСЖ» в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я никогда не играл против "ПСЖ". У них сейчас хорошая динамика — и в игре, и в энергетике. Это будет серьезный вызов. До этого момента мы хорошо прогрессировали, показывали конкурентный уровень, и теперь пришло время перейти на следующий этап. Мы хотим сыграть в финале», — приводит слова Хаби Алонсо Real France.

  • Два Гарсии, Мбаппе и Куртуа: «Реал» перетерпел «Боруссию» и готовится к полуфиналу с «ПСЖ»
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  • Сегодня

    • Матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 июля в 22:00 (мск). В полуфинале французский клуб был сильнее «Баварии» (2:0), а «сливочные» обыграли «Боруссию» Дортмунд (3:2).

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