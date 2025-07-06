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    Семак: Будем надеяться, что хорошо подойдём к началу чемпионата

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в товарищеском матче против «Балтики» (1:2).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Самое важное, что все живы, здоровы. Что касается самой игры, первый тайм был лучше, это тоже понятно. Второй тайм сложнее, но большинство ребят нормально себя чувствовали, только в концовке подустали. Что касается замен, они были больше по необходимости. Выпускали вместо тех футболистов, которые, на наш взгляд, больше устали и существовал определённый риск получить какие-то повреждения. Рабочая игра, достаточно неплохая с точки зрения борьбы и интенсивности.

    Будем готовиться к следующему матчу. Осталось уже не так много времени. Надеюсь, функциональный этап близится к концу, и мы уже будем готовиться непосредственно к матчам. Пусть и график плотный, у нас осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдём к началу чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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