После четырех побед подряд «Сан-Диего» возглавляет таблицу западной конференции и, похоже, не собирается терять этот титул.
«Хьюстон» хоть и выиграл в прошлом туре, но текущий сезон клуб проводит не настолько уверенно, чтобы досаждать лидерам. При этом победа может поднять команду в зону плей-офф. Таким образом, гости приложат максимум усилий, чтобы получить шанс на подъем.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Хьюстона» почти нет шансов — 1.18 против 2.35.
- Эксперты LiveSport.Ru также ждут от хозяев хорошей игры, поскольку предложили на них две ставки.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сан-Диего» — «Хьюстон» смотрите на LiveCup.Run.
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