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    «Сан-Диего» — «Хьюстон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    6 июля в 05:50 по московскому времени состоится поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором «Сан-Диего» будет принимать «Хьюстон».

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    После четырех побед подряд «Сан-Диего» возглавляет таблицу западной конференции и, похоже, не собирается терять этот титул.

    «Хьюстон» хоть и выиграл в прошлом туре, но текущий сезон клуб проводит не настолько уверенно, чтобы досаждать лидерам. При этом победа может поднять команду в зону плей-офф. Таким образом, гости приложат максимум усилий, чтобы получить шанс на подъем.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Хьюстона» почти нет шансов — 1.18 против 2.35.

    • Эксперты LiveSport.Ru также ждут от хозяев хорошей игры, поскольку предложили на них две ставки.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сан-Диего» — «Хьюстон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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