6 июля в 05:50 по московскому времени состоится поединок регулярного чемпионата МЛС, в которомбудет принимать

После четырех побед подряд «Сан-Диего» возглавляет таблицу западной конференции и, похоже, не собирается терять этот титул.

«Хьюстон» хоть и выиграл в прошлом туре, но текущий сезон клуб проводит не настолько уверенно, чтобы досаждать лидерам. При этом победа может поднять команду в зону плей-офф. Таким образом, гости приложат максимум усилий, чтобы получить шанс на подъем.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Хьюстона» почти нет шансов — 1.18 против 2.35.

Эксперты LiveSport.Ru также ждут от хозяев хорошей игры, поскольку предложили на них две ставки.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сан-Диего» — «Хьюстон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.