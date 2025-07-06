Петров — о победе над «Зенитом»: Двигались неплохо, поэтому забили долгожданный гол

Полузащитниквысказался о победе своей команды в товарищеском матче против(2:1).

«Хороший матч провели с очень сильным соперником. У нас получилось так, что был выходной день на сборах наконец‑то первый. Вчера был долгий перелет, потому что кружились над Санкт‑Петербургом, получилось как два дня выходных, и сегодня были более‑менее посвежее.

Двигались неплохо, поэтому забили долгожданный гол, мы уже два месяца не забивали и добились победы», — сказал Петров «Матч ТВ».

В следующем матче «Балтика» сыграет против московского «Динамо» 18-го июля в рамках 1-го тура нового сезона РПЛ 2025/2026.