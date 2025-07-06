«Манчестер Сити» хочет купить Дюмфриса

вступил в переговоры с миланскимпо поводу трансфера 29-летнего защитника, сообщает Football Transfers Стив Кей.

29-летний голландец рассматривается в качестве основного кандидата на позицию правого защитника, которая стала вакантной после ухода Кайла Уокера.

По данным источника, в контракте Дюмфриса имеется пункт об отступных в размере € 25 млн до 15 июля, именно им и намерены воспользоваться «горожане», считая очень выгодной сделку за такую сумму.

Напомним, что еще одним претендентом на голландца также называлась «Барселона».

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Интер» 47 матчей, забил в них 11 мячей и сделал 6 ассистов. Не так давно Дюмфрис продлил контракт с нерадзурри до 2028 года.