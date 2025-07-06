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    «Манчестер Сити» хочет купить Дюмфриса

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    «Манчестер Сити» вступил в переговоры с миланским «Интером» по поводу трансфера 29-летнего защитника Дензела Дюмфриса, сообщает Football Transfers Стив Кей.

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    29-летний голландец рассматривается в качестве основного кандидата на позицию правого защитника, которая стала вакантной после ухода Кайла Уокера.

    По данным источника, в контракте Дюмфриса имеется пункт об отступных в размере € 25 млн до 15 июля, именно им и намерены воспользоваться «горожане», считая очень выгодной сделку за такую сумму.

    Напомним, что еще одним претендентом на голландца также называлась «Барселона».

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    • В прошлом сезоне защитник сыграл за «Интер» 47 матчей, забил в них 11 мячей и сделал 6 ассистов. Не так давно Дюмфрис продлил контракт с нерадзурри до 2028 года.

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