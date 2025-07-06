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    «Барселона» не станет подписывать Думфриса у «Интера»

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    «Барселона» ранее проявляла интерес к правому защитнику «Интера» Дензелу Думфрису, у которого до 15 июля действует пункт о выкупе за 25 миллионов евро.

    Дензел Думфрис
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    Дензел Думфрис

    Однако, как пишет Marca, на данный момент «Барселона» не планирует подписывать Думфриса. Клуб не рассматривает усиление правого фланга обороны, где основным игроком остаётся Жюль Кунде. Более того, официальных предложений или запросов по Думфрису от «Барселоны» не поступало.

    Главным препятствием для сделки являются финансовые ограничения: клуб всё ещё не решил вопросы с финансовым фэйр-плэй и не может зарегистрировать новых футболистов без предварительных продаж или освобождения зарплатной ведомости

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