Компани: Мы заранее знали, что исход матча решат детали

Главный тренервысказался о матче против(0:2) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

«Я считаю, что такие ситуации повышают мотивацию на будущее. Мы не будем заходить в раздевалку и говорить, что ребята плохо сыграли. Мы сыграли именно так, как нужно было сыграть против "ПСЖ", но не смогли себя вознаградить. Таков футбол.

Жаль, что мы не смогли создать еще 2-3 голевых момента в концовке после удалений у "ПСЖ". Это было вполне возможно. Мы заранее знали, что исход матча решат детали, и именно так и произошло.

Завтра мы возвращаемся домой, а потом у нас будет трехнедельный отпуск. Предсезонная подготовка начнется не раньше, чем через 3 недели. Ребятам нужно набраться сил и немного отдохнуть, чтобы сделать следующий шаг», — цитирует Компани Bayern&Germany.

«ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».