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    «Ювентус» заинтересован в услугах Эндрика

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    Туринский «Ювентус» рассматривает возможность арендовать молодого форварда мадридского «Реала» Эндрика, сообщает Sport.es.

    Эндрик
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    Эндрик

    По информации источника, 18-летний бразилец может не получить достаточного игрового времени в предстоящем сезоне-2025/26, что делает вариант аренды весьма вероятным. Помимо «Юве», интерес к Эндрику проявляют «Милан», «Наполи» и даже амбициозный «Комо».

    Эндрик присоединился к «Реалу» в июле 2024 года. В своем первом сезоне за мадридцев он провёл 37 матчей, в которых отметился 7 голами и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

    Согласно оценке Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 35 млн евро.

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