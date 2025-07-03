Угальде может покинуть «Спартак»

Голландскийлетом намерен заполучить в свой состав форварда московского «Спартака», сообщает 1908.nl.

По данным источника, один из лидеров Эредивизи уже сделал предложение о переходе 23-летнего костариканца и намерен строить вокруг него игру в атаке. Сам Угальде не против вернуться играть в Европу и теперь ждет реакции со стороны «Спартака».

Сейчас нападающий оценивается на Transfermarkt в 15 миллионов евро, а игроком «Спартака» стал в январе 2024 года. В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, а его контракт с красно-белыми действует до 2028 года.

Угальде имеет опыт выступления в Нидерландах за «Твенте», откуда и перебрался в «Спартак».