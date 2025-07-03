ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария Мыльникова Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Угальде может покинуть «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Эредивизия Фейеноорд РПЛ Футбол России Спартак
    Голландский «Фейенорд» летом намерен заполучить в свой состав форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает 1908.nl.

    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде

    По данным источника, один из лидеров Эредивизи уже сделал предложение о переходе 23-летнего костариканца и намерен строить вокруг него игру в атаке. Сам Угальде не против вернуться играть в Европу и теперь ждет реакции со стороны «Спартака».

    Сейчас нападающий оценивается на Transfermarkt в 15 миллионов евро, а игроком «Спартака» стал в январе 2024 года. В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, а его контракт с красно-белыми действует до 2028 года.

  • Лето «Спартака»: стремится к чемпионству и подписывает Заболотного
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Спартака»
  • Сегодня

    • Угальде имеет опыт выступления в Нидерландах за «Твенте», откуда и перебрался в «Спартак».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева на уверенности пройдет итальянку?
  • Андреева — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова проиграет Эвансу?
  • Эванс — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Торонто
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Институто — Уракан
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саккари — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таусон — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Стародубцева — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры