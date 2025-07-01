Талалаев: Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза

Главный тренервысказался о трансферной кампании клуба из Калининграда.

«Мы немного впереди других команд, потому что четко спланировали и неплохо сработали. Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза.

Понятно, что эйфория после успеха в первой лиге прошла. Было совещание совета директоров, где обсуждались трансферные цели. После второго совещания договорились, что от губернатора цели будут после того, как мы увидим качество новичков не на бумаге, а на поле.

Наш штаб ведет достаточно жесткую работу в плане тренировок. Не всегда даже качественные игроки хорошо вливаются. В "Ахмате", "Торпедо" были качественные игроки, но тоже не входили в игру», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Балтика» выиграла Первую лигу и теперь будет выступать в РПЛ.