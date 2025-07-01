2-й таймЦСКА — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь АкинфеевЦСКА — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:19
    • Мирра Андреева пробилась во второй круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Талалаев: Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансферной кампании клуба из Калининграда.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Мы немного впереди других команд, потому что четко спланировали и неплохо сработали. Не все новички прибыли, кому-то оформляется виза.

    Понятно, что эйфория после успеха в первой лиге прошла. Было совещание совета директоров, где обсуждались трансферные цели. После второго совещания договорились, что от губернатора цели будут после того, как мы увидим качество новичков не на бумаге, а на поле.

    Наш штаб ведет достаточно жесткую работу в плане тренировок. Не всегда даже качественные игроки хорошо вливаются. В "Ахмате", "Торпедо" были качественные игроки, но тоже не входили в игру», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Балтика» выиграла Первую лигу и теперь будет выступать в РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Джокович забуксует на старте Уимблдона?
  • Мюллер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Шмели» сыграют результативно?
  • «Боруссия» Д — «Монтеррей». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры