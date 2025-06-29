Шпилевский: Надеюсь, что на следующей неделе увидим приобретения

Новый главный тренервысказался о подготовке команды к следующему сезону РПЛ.

«Мы будем анализировать соперника, в том числе контрольные матчи "Краснодара". Пока у нас ещё есть время, хотя наши аналитики уже собирают материал. Но плотная подготовка будет идти на неделе перед игрой. Сначала нам нужно подготовить свою команду, в том числе физически. И, конечно, нам хочется как можно скорее увидеть на тренировках комплексный состав, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Усиление? Позиции оглашать не буду, потому что это будет некорректно по отношению к игрокам. Насколько мне известно, клуб ведёт переговоры с потенциальными новичками. Это тонкий процесс, потому что нужно правильно подобрать игрока и со спортивной точки зрения, и с финансовой, что немаловажно. Сейчас мы в процессе, очень надеюсь, что на следующей неделе увидим приобретения», — цитирует Шпилевского официальный сайт клуба.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ соперником «Пари НН» будет «Краснодар».