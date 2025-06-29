Маскерано: Мы играли против лучшей команды в мире с фантастическим тренером

Главный тренервысказался о матче против(0:4) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

«Когда мы сплочены и работаем вместе, мы можем соревноваться. Если есть вид спорта, который всегда дает шансы бороться, несмотря на разницу в классе, то это футбол. Очевидно, что сегодня разница была огромной. Мы играли против, вероятно, лучшей команды в мире с фантастическим тренером. До самой последней минуты мы старались держаться, поэтому я горжусь игроками», — приводит слова Маскерано пресс-служба ФИФА.

Таким образом, «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем матча «Фламенго» — «Бавария».