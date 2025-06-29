ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновОставить нельзя отпустить. Продолжит ли Матвей Сафонов выступления за «ПСЖ»?
  • 20:55
    • «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира
  • 18:00
    • Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены
  • 17:18
    • Стали известны составы групп Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Кечинов: От «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее ТО

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Трансферы
    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от трансферной кампании «красно-белых» этим летом.

    Валерий Кечинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Кечинов

    «Пока у "Спартака" нет никаких трансферов. Но мы же помним, что зимой были куплены два футболиста за огромные деньги — Гарсия и Солари. Поэтому от "Спартака" не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно — таких новичков не будет. Но клубу точно надо усиливаться.

    Нужен центральный нападающий, а также два игрока в линию обороны. С Денисовым возникали проблемы, когда он начинал проседать, и центр защиты тоже проседал. "Спартаку" не помешает качественный центральный защитник, если клуб собирается бороться за высокие задачи», — сказал Кечинов Чемпионату.

  • На дне. Семь главных неудачников РПЛ сезона-2024/25
  • Кто захочет забыть минувший сезон чемпионата России как страшный сон?
  • 13/06/2025

    • Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Марселя» и сборной Марокко Аззедин Унаи отказался переходить в «Спартак».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Акрон» уверенно разделается с костромичами
  • «Акрон» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Интеру» придется сложно против «Флу», «Мальме» остановит «Мьельбю»
  • Экспресс дня 30 июня. Прогноз и ставки
  • 3.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер Милан — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Картал — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дарт — Галфи
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пера — Носкова
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры