Кечинов: От «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее ТО

Бывший футболистподелился ожиданиями от трансферной кампании «красно-белых» этим летом.

«Пока у "Спартака" нет никаких трансферов. Но мы же помним, что зимой были куплены два футболиста за огромные деньги — Гарсия и Солари. Поэтому от "Спартака" не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно — таких новичков не будет. Но клубу точно надо усиливаться.

Нужен центральный нападающий, а также два игрока в линию обороны. С Денисовым возникали проблемы, когда он начинал проседать, и центр защиты тоже проседал. "Спартаку" не помешает качественный центральный защитник, если клуб собирается бороться за высокие задачи», — сказал Кечинов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Марселя» и сборной Марокко Аззедин Унаи отказался переходить в «Спартак».