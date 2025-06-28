Источник: Полузащитник «Марселя» отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитники сборной Марокконе перейдет в. Об этом сообщает Gazzetta

«Аззедин Унаи чётко дал понять "Марселю", что его не интересует вариант со "Спартаком". Французская сторона пытается его переубедить.

Унаи однозначно отказывается от продолжения карьеры в московском "Спартаке". Марокканский полузащитник отклонил предложение о переезде в Россию, сообщив руководству "Марселя", что не согласен на трансфер. Это решение он также сообщил представителям "Панатинаикоса". Французский клуб давит на игрока, чтобы сделка состоялась, поскольку, как сообщает L'Equipe, предложение российского клуба достигает € 12 млн», — говорится в материале.

В прошедшем сезоне Унаи выступал за «Панатинаикос» на правах аренды, где провел 37 матчей, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.