Источник: «Челси» согласовал трансфер Жоао Педро из «Брайтона»

Лондонскийдостиг договорённости со переходе нападающего

Как сообщает The Athletic, сумма сделки превысит 50 миллионов фунтов стерлингов. С 23-летним бразильским форвардом уже согласованы условия семилетнего контракта.

В данный момент клубы решают вопрос о прохождении медосмотра игроком. После успешного завершения всех формальностей Жоао Педро присоединится к «Челси», который сейчас выступает на клубном чемпионате мира.

В сезоне АПЛ-2024/25 Жоао Педро провел за «Брайтон» 27 матчей, в которых забил 10 голов, став одним из ключевых игроков атакующей линии команды.