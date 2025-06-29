Источник: Иммобиле станет футболистом «Болоньи»

Форвард турецкого «Бешикташа»в ближайшее время покинет свой клуб.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, его новым клубом станет «Болонья». Сейчас сделка близка к завершению, а трансфер обойдется итальянцам бесплатно, несмотря на его год контракта с «Бешикташем».

В новом клубе 35-летний Иммобиле будет получать 2 млн евро в год и заключит контракт по схеме «1+1».

Форвард известен по выступлениям за «Лацио» и сборную Италии. В минувшем сезоне провел за «Бешикташ» 41 матч, забил в них 19 голов и сделал 4 ассиста. В чемпионате Турции он выступал всего один сезон.