Главный тренер «Палмейраса»: Мы будем бороться до конца за нашу мечту

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года против(1:0 ДВ).

«Никогда не сдавайтесь, никогда не уступайте. Мы постоянно работаем над этим. Я говорил с игроками, и если мы будем играть так же, как на тренировках, то, конечно, игра будет лучше, чем в прошлом матче. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за все их усилия.

У нас была потрясающая игра. Я думаю, что за все 90 минут плюс дополнительное время мы сыграли очень хорошо. Когда нам нужно было страдать, мы страдали вместе, даже когда одним игроком стало меньше. Мы заслужили это, потому что много работаем.

Теперь мы здесь, и мы будем бороться до конца за нашу мечту. Так что продолжаем в том же духе», — приводит слова Феррейры официальный сайт ФИФА.

После этого матча «Палмейрас» пробился в 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года, где сыграет против победителя матча «Бенфика» — «Челси».